0553 313 94 23

Sokak sokak gezdiği kentini tabloya resmetti

Emekli olduktan sonra yerleştiği Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tuvalini eline alarak sokaklara çıkan mimar Orhan Güler, 128 tablodan oluşan kent arşivi oluşturdu.

24 Eylül 2019 Salı 11:05
Sokak sokak gezdiği kentini tabloya resmetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşamını sürdüren 64 yaşındaki mimar Orhan Güler, emekli olduktan sonra yerleştiği memleketini sokak sokak tablolara yansıttı.

İstanbul'da mimarlık yaptıktan sonra memleketi Sarayköy'e dönen ve çocukluğunun geçtiği sokakları resmetmeye başlayan Güler, 11 yılda 128 suluboya tablo ortaya koydu.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayali olan ressamlığı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Gözlerimi Sarayköy'de açtım, hayalim ressam olmaktı. Ama mimar oldum. Ressamlık aklımdan hiç çıkmadı. Mimar olduğum için iş hayatımda proje çizmekten resme çok fazla vaktim kalmıyordu. Emekli olduktan sonra kendimi resme verdim." dedi.

Bisikletiyle kenti gezdiğini, fotoğraflar çektiğini, daha sonra bunları suluboya tekniğiyle tabloya yansıttığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Girmediğim, dolaşmadığım sokak kalmadı. Sokak sokak çekip topladığım fotoğrafların hepsini sulu boya tekniğiyle çizerek 128 tablo oluşturdum. Arşiv niteliğinde olacak bu eserlerimin çatı katında bırakılacağı düşüncesi beni üzüyor. Vasiyetim olarak ben de bu çalışmalarımın Sarayköy halkına armağan edilmesini istiyorum. Tabloya yansıttığım bazı evler yıkıldı ve yerine başka evler yapıldı. Eski Sarayköy'ü bilmek isteyenler için güzel bir arşiv oluşturdum."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:05
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. resim
  4. Ressam
  5. sulu boya sanatçısı
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da kaçak kazıya suçüstü!
    1. Antalya'da kaçak kazıya suçüstü!
    2. ‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’
    3. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    4. Salih Tuna İmamoğlu'nu bombaladı:..
    5. 'Bozkırın Tezenesi' mütevazılığıyla..
    6. Trump'tan casus Brunson ile ilgili..
    7. Prof. Dr. Halil Değertekin: Bağırsak..
    8. İstanbul depremi yeniden olur mu?..
    9. Ülke genelinde 8 ayda 105 bin alkollü..
    10. Öykü’cü Özkan ile CHP arasında para..
    11. Belhanda derbide oynayacak mı?
    12. Deprem mi oldu? 24 Eylül 2019 deprem..
    13. Silivri Belediye Başkanı'ndan deprem..
    14. Marmara'da 4.6 büyüklüğünde deprem
    15. Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın..
    16. Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde..
    17. Tartışmalı kararlara son nokta!..
    18. 'Saldırının sonucu felaket ve esarettir'
    19. Ekvador'dan Türk işadamlarına yatırım..
    20. Ormanı ateşe veren hain tutuklandı
    21. KYK burs başvuruları başladı mı?..
    22. Türkiye'de beklenen yaşam süresi..
    23. Milli sporcu yerleştirmeleri için..
    24. ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz..
    25. Egemen Bağış'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na..
    26. İstanbul'da şiddetli deprem
    27. Meteorolojiden Ege Bölgesi için..
    28. Kılıçdaroğlu işçi kıyımı yapan..
    29. İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu..
    30. Sokak sokak gezdiği kentini tabloya..
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta