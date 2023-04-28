Sokak şarkıcısının elinden mikrofonu aldı! Teyze sen ne yaptın öyle
Bir sokak sanatçısının şarkı söylediği anlarda, yoldan geçen yaşlı kadın, mikrofonu önüne çekerek, parçaya eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu, teyzeyi dinleyenler “sen ne yaptın öyle?” diyerek hayranlıklarını ifade ettiler.
Bir sokak sanatçısı, ekipmanlarını sahil önüne taşıdı, şarkılarını söylemeye başladı.
Genç, geçmiş dönemlerin en çok dinlenen parçalarından biri olan Cengiz Kurtoğlu’ndan “Yorgun Yıllarım”ı seslendirdi.
Mikrofonu çekti, şarkıya girdi
Bu sırada yaşlı bir kadın, gencin yanına yanaştı ve mikrofonu önüne çekiverdi.
Hiç kimsenin beklemediği bir anda da yaşlı kadın, şarkıya girdi.
Kameralar kayıttaydı
Eğlenceli dakikaları ne izleyenler ne de genç sanatçı kesmedi.
Yaşlı kadın, büyük bir özgüvenle şarkıyı tamamladı.
Kadının büyük beğeni toplayan bu performansı, kameralar tarafından kaydedildi.
Alkışlar havada uçuştu
Görüntüler sosyal medyadan yayıldı, çokça paylaşıldı.
Kaydedilen o anlarda, ortamda 'bravo' sesleri ile birlikte alkışlar da yükseldi.