Sokak şarkıcısının elinden mikrofonu aldı! Teyze sen ne yaptın öyle

Bir sokak sanatçısı, ekipmanlarını sahil önüne taşıdı, şarkılarını söylemeye başladı.

Genç, geçmiş dönemlerin en çok dinlenen parçalarından biri olan Cengiz Kurtoğlu’ndan “Yorgun Yıllarım”ı seslendirdi.

Mikrofonu çekti, şarkıya girdi

Bu sırada yaşlı bir kadın, gencin yanına yanaştı ve mikrofonu önüne çekiverdi.

Hiç kimsenin beklemediği bir anda da yaşlı kadın, şarkıya girdi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kameralar kayıttaydı

Eğlenceli dakikaları ne izleyenler ne de genç sanatçı kesmedi.

Yaşlı kadın, büyük bir özgüvenle şarkıyı tamamladı.

Kadının büyük beğeni toplayan bu performansı, kameralar tarafından kaydedildi.

Alkışlar havada uçuştu

Görüntüler sosyal medyadan yayıldı, çokça paylaşıldı.

Kaydedilen o anlarda, ortamda 'bravo' sesleri ile birlikte alkışlar da yükseldi.