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Sosyal Medya Sokak röportajındaki kadın “Yalan mı?” diye sordu Herkesin ağzı bir karış açıldı
Sosyal Medya

Sokak röportajındaki kadın “Yalan mı?” diye sordu Herkesin ağzı bir karış açıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-10 08:33:00 -

Ekonomiyle ilgili yapılan bir sokak röportajında konuşan bir kadın "İstanbul gibi bir yerde yaşayacaklarsa bedavaya değil. Burada yaşayamayan memleketine gitsin. Tayyip Erdoğan başımda dursun, razıyım ben her şeye. Ne olursa olsun." dedi. O sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajında konuşan bir kadın gündeme ve ekonomiye dair soruya verdiği cevapta şunları söyledi: "Biz memnunuz. Memnun olmayan memleketi terk edebilir. Yapacak bir şey yok. Tamam kiralar yüksek, köylerde ucuz. İstanbul gibi bir yerde yaşayacaklarsa bedavaya değil. Burada yaşayamayan memleketine gitsin. Tayyip Erdoğan başımda dursun, razıyım ben her şeye. Ne olursa olsun. Tayyip başımda dursun, ne olursa olsun. Burada geçinemeyen memleketine gitsin. Eksin biçsin yesin. Kızsınlar bana, kızabilirler, ben Hataylıyım, yapacak bir şey yok. Her evde 4-5 kişi var. Hepsi çalışıyor. Eskiden bir kişi çalışır 10 kişi yerdi. Şimdi herkes çalışıyor ama 'Yok' diyorlar. Hepsinin elinde Iphone telefon var. Para yok da onları nereden getiriyorlar? Şükretmiyorlar. Nereden giyiniyorlar bu markaları? Adam kiracı, kira verecek ama hepsi son model. Nereden geliyor bu? Yalan mı?"

Sokak röportajcısına ayarı verdi
Sokak röportajcısına ayarı verdi

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Sokak röportajcısına ayarı verdi


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