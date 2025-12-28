Sokak Röportajında şeriat sorusu? Kimse bunu beklemiyordu

Röportaja katılan kadın, şeriatı savunduğunu açık bir dille dile getirdi. Şeriatın “kötü bir şey olmadığını” söyleyen kadın, kendisini anne tarafından Alevi, baba tarafından Sünni olarak tanımladı.

Arapça dersleri aldığını, Arapça ve Farsça bildiğini ifade eden katılımcı, şu ifadeleri kullandı:

“Ben şeriatı savunuyorum. Şeriat kötü bir şey değil. Şeriat demek Allah’ın kanunlarıdır. Allah’ın kanunlarının uygulanması gerekir. Benim sancağım Peygamber Efendimizdir.”

“DOĞMA BÜYÜME İZMİRLİYİM AMA…”

Açıklamaları sırasında kişisel yaşamına da değinen kadın, doğma büyüme İzmirli olduğunu belirtmesine rağmen kente dair eleştirel ifadeler kullandı. Şeriatın “berbat” olarak nitelendirilmesini ise sert bir dille reddetti.

Bu sözler, röportajı izleyenlerde şaşkınlık yarattı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AYNI RÖPORTAJDA LAİKLİK SAVUNUSU

Röportajın dikkat çeken bir diğer yönü ise, aynı yayına katılan kız kardeşinin tamamen zıt bir görüş dile getirmesi oldu. Kız kardeş, Türkiye’nin laik yapısının korunması gerektiğini savunarak, laikliğin toplumsal barış açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Aynı aileden iki kişinin, aynı sokak röportajında din-devlet ilişkileri konusunda karşıt görüşler dile getirmesi, izleyenler tarafından “Türkiye’nin küçük bir özeti” olarak yorumlandı.