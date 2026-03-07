  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte o püf noktası: Sütlaç yaparken içine nişasta konmalı mı, konmamalı mı? “Şerefsizler çok pişman olacak” demişti! İran’dan Aliyev’i çılgına çevirecek açıklama Petro, Orta Doğu'daki krize değindi: Trump'a 'Netanyahu ile arana mesafe koy' çağrısı En fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç tane var? Karısını iple boğdu! Savunması pes dedirtti Azmetti ve sonunda başardı Şehrin tek kadın otobüs şoförü Türkiye’ye yönelen füzeyi bakın ilk hangi ülke fark etmiş! “Eyvah” deyip hemen haber vermişler Prens Selman düğmeye bastı: Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun Belli oldu: Sadece bir alışkanlık değil: Yürüyüşünüz hakkınızda çok şey anlatıyor Mahmud Abbas'ın İran açıklaması şaşırtmadı!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Finans devinden şoke eden karar! 2 trilyon doları bıraktılar, domates satmaya başladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Finans devinden şoke eden karar! 2 trilyon doları bıraktılar, domates satmaya başladılar

Dünyanın en büyük emeklilik fonu olan Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) eski başkanı Masataka Miyazono, 2 trilyon dolarlık devasa bütçeyi yönetmeyi bırakarak rotasını tarım sektörüne çevirdi. 72 yaşındaki finans dehası, yaşlanan çiftçi nüfusu nedeniyle kriz yaşayan Japonya’da sürdürülebilir gıda üretimini desteklemek amacıyla bir tarım şirketine danışmanlık yapmaya başladı. Dev bütçelerden üç kişilik butik bir ekibe geçiş yapan Miyazono, geleceğin en büyük stratejik yatırımının toprak ve verimli tarım olduğunu vurguluyor.

#1
Foto - Finans devinden şoke eden karar! 2 trilyon doları bıraktılar, domates satmaya başladılar

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) eski başkanı Masataka Miyazono, görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine finans dünyasında devam etmek yerine farklı bir alanı tercih etti. Miyazono, özellikle çiftçi nüfusunun hızla yaşlandığı Japonya’da tarım yatırımlarına odaklanma kararı aldı.

#2
Foto - Finans devinden şoke eden karar! 2 trilyon doları bıraktılar, domates satmaya başladılar

Bloomberg’in haberine göre Miyazono, gayrimenkul dışındaki yeni gelir alanlarını genişletmek isteyen Hulic Co. şirketine danışman olarak katıldı. Şirket, 2029 yılına kadar yaklaşık 700 milyar yen (4,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Hulic, Japonya’da domates ve çilek üretimi gerçekleştirirken Vietnam’da ise krizantem yetiştiriyor.

#3
Foto - Finans devinden şoke eden karar! 2 trilyon doları bıraktılar, domates satmaya başladılar

Şirket, tarım sektöründe üretimi artırmak amacıyla çiftçilere finansman desteği sağlamayı ve yaşlı çiftçilerin yerlerine geçecek yeni nesil üreticiler bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Miyazono ise tarımın sürdürülebilirliği için verimliliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Finans devinden şoke eden karar! 2 trilyon doları bıraktılar, domates satmaya başladılar

Miyazono, “Japonya’nın sürdürülebilirliğini güçlendirmek için tarımın daha verimli hale gelmesi gerekiyor. Çiftçilerin bunu tek başlarına başarması zor, şirketlerin de sürece dahil olması önemli” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Finans devinden şoke eden karar! 2 trilyon doları bıraktılar, domates satmaya başladılar

Japonya’da hızla yaşlanan nüfus yalnızca kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda tarımsal üretimde çalışan sayısını da düşürüyor. Tarım Bakanlığı verilerine göre, son 20 yılda sektörde çalışan sayısı yarı yarıya azalarak 2024 itibarıyla yaklaşık 1,1 milyona geriledi. Çiftçilerin ortalama yaşı ise 69,2’ye yükseldi. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten GPIF’in başkanlığını yapan Miyazono, şimdi ise yalnızca üç kişilik küçük bir ekip içinde tarım yatırımları üzerine çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldand..
Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!
Gündem

Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!

Özgürlük Nöbeti platformunun ifşaatıyla kimliği açığa çıkan İsrailli çifte vatandaş Jessica Bahar adlı köpek, Türkiye’de gözaltına alındıkta..
Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu
Dünya

Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu

Hizbullah, bugün terör devleti İsrail'e roket ve İHA'larla 18 saldırı düzenlediğini dünyaya duyurdu.

Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
Gündem

Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin şovmen vekili Mustafa Sarıgül'ün sahtekarlığı övmesine tepki gösterdi...
İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"
Dünya

İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"

İran Genelkurmay Başkanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik bir uyarı yayınlayarak, ABD'nin bölgedeki silahlı Kürt grupları s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23