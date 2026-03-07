Finans devinden şoke eden karar! 2 trilyon doları bıraktılar, domates satmaya başladılar

Dünyanın en büyük emeklilik fonu olan Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) eski başkanı Masataka Miyazono, 2 trilyon dolarlık devasa bütçeyi yönetmeyi bırakarak rotasını tarım sektörüne çevirdi. 72 yaşındaki finans dehası, yaşlanan çiftçi nüfusu nedeniyle kriz yaşayan Japonya’da sürdürülebilir gıda üretimini desteklemek amacıyla bir tarım şirketine danışmanlık yapmaya başladı. Dev bütçelerden üç kişilik butik bir ekibe geçiş yapan Miyazono, geleceğin en büyük stratejik yatırımının toprak ve verimli tarım olduğunu vurguluyor.