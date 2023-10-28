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Sosyal Medya Sokak röportajında Mustafa Kemal için öyle şeyler söyledi ki CHP’lilerin ağzı açık kaldı
Sosyal Medya

Sokak röportajında Mustafa Kemal için öyle şeyler söyledi ki CHP’lilerin ağzı açık kaldı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 09:35:00 -

Bir sokak röportajında "Cumhuriyet kaç yılında kuruldu" sorusu yöneltilen kadının duygulandıran cevabı.

İstanbul Üsküdar'da bir sokak röportajında "Cumhuriyet kaç yılında kuruldu" sorusu yöneltilen bir kadının yanıtı izleyenleri şaşkına çevirdi. CHP’lilerin ağzı açık kalan konuşmasında Anıtkabir için de bir istek te de bulundu. İşte o kadın ve verdiği cevaplar…

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Yorumlar

deniz HAN

BİZ BAYRAK YARIŞINI ELDEN ELE ALANLARIZ SELÇUKLUDA BİZİM OSMANLIDA BİZİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DE BİZİM FATİH DE BİZİM ABDULHAMİD DE BİZİM GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DE BİZİM BUNU ANLAYIN YOK OSMANLI GİTTİ YOK BÖYLE OLDU YAHU BU BAYRAK BAYRAK BİZ GEÇMİŞTEN BAGLARI KOPMADAN YOLA DEVAM EDİYORUZ NE DİYOR HAKAN '' DURMAK YOK YOLA DEVAMMMMM'' SİZ BUNU ANLAYIN BİR OLACAĞIZ İRİ OLACAĞIZ GÜÇLÜ OLACAĞIZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ geçmişimiz arasına dinamitleme yapanları yok biz bucuyuz yok şucuyuz geçin bunları geçin ABLAMIZ ÇOK GÜZEL ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEMİŞ elbette geçmişimizde ki hatalardan ders çıkararak hatalarımızı düzelte düzelte DOĞRU YOLA GİDECEĞİZ ONUN İÇİN NE DİYORUZ DİYECEĞİZ '' DURMAK YOK YOLA DEVAMMMMMM '' BİZ MAZLUMLARIN LİDERİYİZ EZİLENLERİN GÜR SESİYİZ KİMSESİZLERİN KİMSESİYİZ . YOLA DEVAMMMMMMMM DURMAK YOKKKKKK

Umuda

Yakın tarih yeniden incelenmelidir saklanan gizlenen çarpıtılan ne varsa öğrenmek hakkımızdır. Alternatif Tarihçilerin tezleri de tartışılıp doğrular bulunmalı soru işaretleri bırakılmamalıdır
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