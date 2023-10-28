Sokak röportajında Mustafa Kemal için öyle şeyler söyledi ki CHP’lilerin ağzı açık kaldı
Bir sokak röportajında "Cumhuriyet kaç yılında kuruldu" sorusu yöneltilen kadının duygulandıran cevabı.
İstanbul Üsküdar'da bir sokak röportajında "Cumhuriyet kaç yılında kuruldu" sorusu yöneltilen bir kadının yanıtı izleyenleri şaşkına çevirdi. CHP’lilerin ağzı açık kalan konuşmasında Anıtkabir için de bir istek te de bulundu. İşte o kadın ve verdiği cevaplar…
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