Sokak röportajında Kelime-i Şehadet getirilmesi istendi! Bir şeyler söyledi ama izleyince doğrusunu unutabilirsiniz
Sokak röportajlarında çok ilginç anlar yaşanabiliyor. Bir vatandaştan Kelime-i Şehadet getirmesi istendi. Söylediklerini duyunca bu kadar olmaz diyeceksiniz.
Sokak röportajı sırasında bir vatandaş "Biz de Müslümanız kardeşim" dedikten sonra karşısındaki vatandaş Kelime-i Şehadet getirmesini istedi. Buraya kadar bir sorun yok ama Kelime-i Şehadet getirmeye çalışan vatandaşın dilinden dökülenler herkesi şoke etti.
Vatandaş tepkisini Kelime-i Şehadet getiremeyen Müslüman değildir diyerek tepki gösterdi.