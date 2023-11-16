  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca kişinin emeklilik tarihi öne çekiliyor! SGK duyurdu... Listede siz de olabilirsiniz, işte detaylar...

Mete Yarar, o isimle canlı yayında birbirine girdi! Çok sert “Hamas” kapışması! Öyle bir laf etti ki, duyan “Sen var ya, adamın dibisin” dedi

Sevinci kursağında kalmış! Fatih Altaylı ve Ali koç karşı karşıya

Kirada oturanlar gün geçmiyor ki yeni bir şokla karşılaşmasın! Bu kez bakın başları neyle dertte

İYİ Parti’den pis kokular geliyor! Kız çocuklarını ve delikanlıları kim istismar etti? Mide bulandırıcı iddialar

Alaattin Çakıcı'dan o vekile uyarı: Densiz herif aklını başına al

Bakan Koca Mısır'da! Türkiye'den Gazzelilere yardım eli

Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış! O sözler, adamı resmen yerinden hoplattı

Böyle namussuzluk ne görüldü, ne de duyuldu! O ligde futbolcuların Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı

Filistin'i satan İran'dan Türkiye'ye karşı skandal hamle! Duyan büyükelçilik binasına koştu
Sosyal Medya Sokak röportajında Kelime-i Şehadet getirilmesi istendi! Bir şeyler söyledi ama izleyince doğrusunu unutabilirsiniz
Sosyal Medya

Sokak röportajında Kelime-i Şehadet getirilmesi istendi! Bir şeyler söyledi ama izleyince doğrusunu unutabilirsiniz

Yeniakit Publisher
2023-11-16 02:40:00 -

Sokak röportajlarında çok ilginç anlar yaşanabiliyor. Bir vatandaştan Kelime-i Şehadet getirmesi istendi. Söylediklerini duyunca bu kadar olmaz diyeceksiniz.

Sokak röportajı sırasında bir vatandaş "Biz de Müslümanız kardeşim" dedikten sonra karşısındaki vatandaş Kelime-i Şehadet getirmesini istedi. Buraya kadar bir sorun yok ama Kelime-i Şehadet getirmeye çalışan vatandaşın dilinden dökülenler herkesi şoke etti.

Vatandaş tepkisini Kelime-i Şehadet getiremeyen Müslüman değildir diyerek tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23