Sokak röportajında kadın böyle konuştu: Ben açıklığa karşı değilim ama çıplaklığa karşıyım Her şey yozlaştı ve bozuldu… Evlatlarımız da

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“Başörtüsü davasını kazanıp şuurunu ve bilincini kaybetmiş bir toplum haline mi geliyoruz.” Sorusu toplumun her kesiminde dillendirilmeye başlandı. Netflix gibi kanalizasyonlarda sunulan filmler, Türk televizyonlarında oynatılan “Pavyon” dizileri ve ürünlerini pazarlamak için kadınlara “Güzel olmalısınız” mesajı veren reklamlar; sokaklarda çıplak gezen, okullara pavyon kıyafeti ile gitmeye çalışan genç bir nesil oluşturdu.

28 Şubat'ta yerlerde sürüklenen Türbanlı kadınlarımızdan, çocuğu için Çıplaklık mücadelesi veren Başörtülü annelere kadar geldik. Bugün bazı tesettürlü annelerin kızlarını okula çıplak sokma mücadelesi veriyor olması Türkiye’nin tartışılması gereken en önemli sorunları arasında yer alıyor.

"Ben yapamadım, kızım yapsın. Ben giyemedim, kızım giysin" diyen anneler, "benim batamadığım kadar günaha, kızım batsın" deme noktasına geldiler.

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İşte böyle bir ortamda bir sokak röportajcısına konuşan açık kadının sözleri gerçekten ibret verici…