Sokak röportajcısı Türkiye’yi kötülemek için her yolu denedi ama gurbetçi ağzının payını verdi. “Açım diyen yalan söylüyor”
Muhalif bir sokak röportajcısı Türkiye’yi kötü göstermek için her yolu denedi ama Fransa’da çalışan gurbetçimiz gerçekleri bir bir suratına vurdu. Türkiye’de açım diyenler yalan söylüyor…
Bir sokak röportajcısı mikrofon uzattığı kişilere manipülatif sorular yönelterek mikrofon uzattığı kişilerden Türkiye’yi karalamasını arzu ediyordu ama bu kez başaramadı.
Fransa’da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımız röportajcının manipülatif sorularının her birine bakın nasıl cevap verdi?