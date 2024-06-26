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Gündem Sokak röportajcısı Türkiye’yi kötülemek için her yolu denedi ama gurbetçi ağzının payını verdi. “Açım diyen yalan söylüyor”
Gündem

Sokak röportajcısı Türkiye’yi kötülemek için her yolu denedi ama gurbetçi ağzının payını verdi. “Açım diyen yalan söylüyor”

Yeniakit Publisher
2024-06-26 08:10:00 - 2024-06-26 08:13:25

Muhalif bir sokak röportajcısı Türkiye’yi kötü göstermek için her yolu denedi ama Fransa’da çalışan gurbetçimiz gerçekleri bir bir suratına vurdu. Türkiye’de açım diyenler yalan söylüyor…

Bir sokak röportajcısı mikrofon uzattığı kişilere manipülatif sorular yönelterek mikrofon uzattığı kişilerden Türkiye’yi karalamasını arzu ediyordu ama bu kez başaramadı.

Fransa’da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımız röportajcının manipülatif sorularının her birine bakın nasıl cevap verdi?


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Yorumlar

Ege

Türkiyeyi kötülemek için değil, Türkiye zaten kötü

Aç olanlar veya geldiği gibi gitmeyenler

Bizdeki aç olanlar gelecek seçime kadar pusuya yattı, adalara gitti, otelleri ve sahilleri doldurdu. Açlar yüzünden uçak ve otobüs biletleri bulunmuyor.
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