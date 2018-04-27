Sokak ortasında vahşet! 16 yaşındaki çocuğu öldürdüler

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.10 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Batuhan Gültekin, arkadaşlarıyla sokak üzerindeki bir marketin önünde sohbet etmeye başladı. O esnada Gültekin, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde tabancayla gelen 3 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kurşunların isabet ettiği Gültekin, ağır yaralandı. Çevredeki ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



ERTESİ GÜN KISKIVRAK YAKALANDILAR



Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerini alarak, tüm güvenlik kameralarını didik didik inceledi. Yapılan çalışmanın ve incelemelerin ardından eşkalini belirleyen polis, saldırganların A.A (16), S.K. (17) ve D.A. (20) olduğunu tespit etti. Saldırganların adreslerini ve bulundukları yerleri tespit eden ekip, A.A.'yı geçtiğimiz Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında ise cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, S.K'yı aynı gün saat 17.00 sıralarında Fatih Eminönü Yeni Cami önünde yakaladı.



SİLAHI KULLANAN SALDIRGAN TUTUKLANDI



Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Büroda işlemleri tamamlanan A.A. ve S.K. adliyeye sevk edildi. A.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin saldırgan D.A.'yı yakalamak için çalışmaları sürüyor.