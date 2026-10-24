En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama
Ekonomi dünyasının en çok takip edilen referans kaynağı Forbes, milyarderler listesindeki güncel hareketliliği yayımladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, teknoloji devlerinin hisse hareketleri ve yapay zeka alanındaki gelişmeler zirvedeki isimlerin yerini değiştirdi. Özellikle ilk sıralardaki kıyasıya rekabet ve yaşanan sıra değişiklikleri dikkat çekti. İşte son verilere göre dünyanın en zengin 10 ismi ve servetleri...