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Ekonomi
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En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

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En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

Ekonomi dünyasının en çok takip edilen referans kaynağı Forbes, milyarderler listesindeki güncel hareketliliği yayımladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, teknoloji devlerinin hisse hareketleri ve yapay zeka alanındaki gelişmeler zirvedeki isimlerin yerini değiştirdi. Özellikle ilk sıralardaki kıyasıya rekabet ve yaşanan sıra değişiklikleri dikkat çekti. İşte son verilere göre dünyanın en zengin 10 ismi ve servetleri...

#1
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

Forbes Ekim 2026 milyarderler listesinde teknoloji ve yapay zeka rüzgarı esmeye devam ediyor. Bazı dev isimler basamakları hızla tırmandı, bazıları ise geride kaldı. İşte milyarlarca dolarlık servetleriyle Ekim 2026'nın en zengin 10 insanı ve listedeki sürpriz yer değişikleri..

#2
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

İşte dünyanın en zengin 10 milyarderi:

#3
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

1. Elon Musk Servet: 922.9 milyar dolar Şirket / Sektör: Tesla, SpaceX / Teknoloji

#4
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

2. Jeff Bezos (3 numaradan yükseldi) Servet: 368.1 milyar dolar Şirket / Sektör: Amazon / E-Ticaret ve Teknoloji

#5
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

3. Larry Page (2 numaradan geriledi) Servet: 263.7 milyar dolar Şirket / Sektör: Google (Alphabet) / Teknoloji

#6
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

4. Michael Dell (5 numaradan yükseldi) Servet: 237.2 milyar dolar Şirket / Sektör: Dell Technologies / Bilgisayar ve Donanım

#7
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

5. Sergey Brin (4 numaradan geriledi) Servet: 242.7 milyar dolar Şirket / Sektör: Google (Alphabet) / Teknoloji

#8
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

6. Mark Zuckerberg Servet: 220.7 milyar dolar Şirket / Sektör: Meta (Facebook, Instagram) / Sosyal Medya ve Teknoloji

#9
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

7. Jensen Huang (8 numaradan yükseldi) Servet: 182.9 milyar dolar Şirket / Sektör: Nvidia / Yarı İletkenler ve Yapay Zeka

#10
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

8. Larry Ellison (7 numaradan geriledi) Servet: 166.1 milyar dolar Şirket / Sektör: Oracle / Yazılım ve Bulut Bilişim

#11
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

9. Steve Ballmer Servet: 162.3 milyar dolar Şirket / Sektör: Microsoft / Yazılım ve Teknoloji

#12
Foto - En zenginler listesi güncellendi! Zirvede makas açılıyor, işte yeni sıralama

10. Warren Buffett (11 numaradan yükseldi) Servet: 154 milyar dolar Şirket / Sektör: Berkshire Hathaway / Finans ve Yatırım

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