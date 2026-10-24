Ahmet Hakan: Özel, Sarıgül konusunda ne düşünüyor… ‘Mustafa Bey, aklanın öyle gelin’ diyecek mi?

Ahmet Hakan bugünkü yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

ÖZGÜR ÖZEL’İN SARIGÜL SİYASETİ ACABA NEDİR

Özgür Özel, Mustafa Sarıgül konusunda ne düşünüyor acaba?

Özkan Yalım’a, Muhittin Böcek’e, hatta Hasbi Dede’ye bile ilk etapta destek verdiler.

Mustafa Sarıgül konusunda ise susuyorlar.

Sarıgül’e yönelik operasyonu...

- EĞER siyasi olarak görüyorlarsa: Ekrem İmamoğlu için yaptıklarının en azından yüzde 10’unu yapmak durumundalar.

- EĞER iddiaları ciddiye alıyorlarsa: “Mustafa Bey, gidin aklanın gelin. Aklanıncaya kadar da sizi partimizin dışına alıyoruz” demek durumundalar.