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Zangır zangır sallandı! Önce 6.9, ardından 6.3 büyüklüğünde deprem oldu

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Zangır zangır sallandı! Önce 6.9, ardından 6.3 büyüklüğünde deprem oldu

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Foto - Zangır zangır sallandı! Önce 6.9, ardından 6.3 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre batı-kuzeybatısı olduğu bildirildi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

#2
Foto - Zangır zangır sallandı! Önce 6.9, ardından 6.3 büyüklüğünde deprem oldu

İlk depremin ardından Port-Olry bölgesinin 170 kilometre kuzeybatısında 6,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

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