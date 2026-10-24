Bir kişiden aileye yayılıyor: Bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun!

BU BELİRTİLER VARSA HASTANEYE BAŞVURUN Özellikle uzun süren öksürüğe karşı uyarıda bulunan Akkoyunlu, "Balgam sarı-yeşil renkli çıkmaya başlıyorsa, bir haftadan daha uzun süren bir öksürük atağı varsa ve ateş de buna eşlik ediyorsa hastaneye gelmek gerekiyor." ifadelerini kullandı. Hastalıktan korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini öneren Akkoyunlu, düzenli uyku, egzersiz ve dengeli beslenmenin de önemini vurguladı.