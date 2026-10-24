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Bir kişiden aileye yayılıyor: Bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun!

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Bir kişiden aileye yayılıyor: Bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren grip vakaları nedeniyle hastanelerde alarm durumuna geçildi.

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Foto - Bir kişiden aileye yayılıyor: Bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun!

onbaharın gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Öksürük, halsizlik, ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısı yükselirken bazı hastalar belirtilerin uzun süre devam etmesinden yakınıyor. Uzmanlar, influenza başta olmak üzere farklı solunum yolu virüslerinin etkili olduğunu belirtiyor.

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Foto - Bir kişiden aileye yayılıyor: Bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun!

AİLEDE BİR KİŞİNİN HASTALANMASI YETİYOR Gribal enfeksiyonlar aile içinde de hızla yayılabiliyor. Kırgınlık ve halsizlikle başlayan rahatsızlık, ilerleyen günlerde öksürük ve ateşle kendini gösterebiliyor. Bazı hastalarda mide bulantısı da görülürken iyileşme sürecinin uzaması dikkat çekiyor.

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Foto - Bir kişiden aileye yayılıyor: Bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun!

"İNFLUENZA ŞU AN ATAKTA" Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, hastanelerdeki yoğunluğa dikkat çekerek, "Koronavirüsle başladı, rinovirüs ile devam ediyor. İnfluenza şu an atakta, poliklinikler çok yoğun. Hapşırık, burun akıntısı ve hafif boğaz ağrısıyla başlıyor. Hasta olanlar çabuk toparlayamıyorlar. Hastalık uzun süre devam ediyor. İkincil enfeksiyonlar geliyor. Bronşitler geliyor, astım atakları geliyor." dedi.

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Foto - Bir kişiden aileye yayılıyor: Bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun!

BU BELİRTİLER VARSA HASTANEYE BAŞVURUN Özellikle uzun süren öksürüğe karşı uyarıda bulunan Akkoyunlu, "Balgam sarı-yeşil renkli çıkmaya başlıyorsa, bir haftadan daha uzun süren bir öksürük atağı varsa ve ateş de buna eşlik ediyorsa hastaneye gelmek gerekiyor." ifadelerini kullandı. Hastalıktan korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini öneren Akkoyunlu, düzenli uyku, egzersiz ve dengeli beslenmenin de önemini vurguladı.

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