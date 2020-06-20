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Aktüel

Sokak ortasında pompalı tüfekle dolaşan şahıs yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde elinde pompalı tüfekle cadde ortasında yürüyen şahıs, bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:27:03 -
Sokak ortasında pompalı tüfekle dolaşan şahıs yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde elinde pompalı tüfekle cadde ortasında yürüyen şahıs, bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ç. isimli şahıs, elinde beyaz çarşafa sarılı pompalı tüfekle caddede yürüdü. Şahsı gören vatandaş olay anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Durumu polise bildiren vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 5 dakikalık kısa bir süre içerisinde şüpheli Ö.Ç.’yi yakaladı.



İdari işlem uygulandı


Bekçiler tarafından kısa sürede yakalanan Ö.Ç.’nin taşıdığı pompalı tüfeğin boş olduğu öğrenildi. Öte yandan herhangi bir suç kaydı olmayan Ö.Ç.’ye idari işlem uygulandığı bildirildi.

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