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Yerel Sokak ortasında Pitbull dehşeti! Kediyi parçaladı
Yerel

Sokak ortasında Pitbull dehşeti! Kediyi parçaladı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 11:56:39 - 2024-05-21 11:56:38
Sokak ortasında Pitbull dehşeti! Kediyi parçaladı

Kadıköy'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği Pitbull cinsi köpek, kaldırımdaki kediye saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kedi kurtarılırken; olayla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Olay, 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.K.İ.'nın ağızlıksız gezdirdiği yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Köpeği gezdiren M.K.İ. ve sokakta bulunan vatandaşlar köpeği tekmeleyerek kediyi kurtarmaya çalıştı. Saldırı sonucu kedi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da tedirginlik yaşadı.

Köpek, polis ekipleri tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "'Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı' başlığıyla yer alan konu ile ilgili olarak; 19 Mayıs 2024 günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri önünde Pitbull cinsi köpeğin çevredeki canlılara saldırdığı ve yaraladığı belirlenmiş, olay yerine geçilmiştir. İncelemelerde; M.K.İ. isimli kişinin köpeği gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığı, köpeğin arkadaşına ait olduğunu beyan etmiş, M.K.İ. isimli kişi yakalanmış, yasaklı köpek Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.
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Yorumlar

meleknur

İNSANA ZARAR VEREN AKREP, YILAN, İT,KÖPEK GİBİ HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYOR

meleknur

İT, DAĞDA OLUR. EVDE İT BESLENSE KOMUŞUYU RAHATSIZ EDİYOR? SOKAĞA BIRAKILSA İNSANLARI KAPIYOR HASTANELİK EDİYOR? ÖLDÜRME EN DÖĞRUSU! FETVA KURUMUYLA İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI. BAŞKA ÇÖZÜMÜ ASLA YOK. İNEK TEN, KOYUN DAN, KUZU DAN ÇOK İT  VAR?
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