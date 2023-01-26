  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sokak ortasında önce darp edildi sonra da silahla vuruldu
Yerel

Sokak ortasında önce darp edildi sonra da silahla vuruldu

Tekirdağ'da bir şahıs, yolda tartıştığı iki kişi tarafından darp edildikten sonra silahla vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 14:12:00 -
Sokak ortasında önce darp edildi sonra da silahla vuruldu

Tekirdağ'da bir şahıs, yolda tartıştığı iki kişi tarafından darp edildikten sonra silahla vurularak yaralandı.
Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Ç. isimli kişi, yolda yürürken karşılaştığı iki kişiyle henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme tokatlı saldırı sonucu darp edilen Ü.Ç.’ye şahıslardan biri ateş açtı.
Bacağından yaralanan Ü.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ü.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23