Sokak ortasında on kişi bir kişiyi acımasızca dövdü!
Bilecik’te bir vatandaş, sokak ortasında on kişinin saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Muharrem M. adındaki vatandaş, daha önceden husumetli olduğu 10 kişinin saldırısına uğradı.
Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı!
Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, vücudunda kırıklar olan ve hastaneden darp raporu alan Muharrem M., kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.
Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı.