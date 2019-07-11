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Sokak ortasında kurşunlanan avukat kurtarılamadı!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan avukat Hüseyin Yama, kurtarılamadı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
Sokak ortasında kurşunlanan avukat kurtarılamadı!

İstanbul Ümraniye'de silahla ağır yaralanan avukat Hüseyin Yama hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz pazartesi saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Derya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K.'nin silahından çıkan kurşunla avukat Hüseyin Yama ağır yaralandı. Gözaltına alınan Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada Yama'yı yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. Hastaneye kaldırılan Yama tüm müdahalellere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye Barolar Birliği'nden açıklama

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Barosu mensubu meslektaşımız Hüseyin Yama hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve başta İstanbul Barosu mensupları olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik bu tür hain saldırılar, bizleri savunma mesleğini en iyi şekilde yerine getirme idealimizden döndürmeyecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
  1. İstanbul
  2. Ümraniye ilçesi
  3. avukat Hüseyin Yama
  4. silahlı saldırı
  5. cinayet
  6. vefat
  7. Türkiye Barolar Birliği

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