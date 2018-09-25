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Sokak ortasında kaynanasını dövdü!

Bursa'da bir gelin, alzheimer hastası olan yaşlı kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü.

25 Eylül 2018 Salı 10:02

Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı kadın sokak ortasında tekme tokat darp edildi. Yaşlı kadını baş örtüsünden tutarak ite kaka eve götürmek isteyen gelinin kaynanasına yaptığı işkence mahalleli tarafından kamerayla anbean kaydedildi.

Mahalleli tarafından uzun zamandır yüzü gözü mosmor görülen yaşlı kadının gelini tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Cani gelin evde defalarca dövdüğü kaynanasına bu sefer sokak ortasında işkence yaptı. Yerde yatan kaynanasına defalarca tokat atan cani gelin, "Sen geberir misin? Sen kafir gibisin." diyerek işkencesine herkesin gözü önünde devam etti.

EŞARBIYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI

Cani gelin, kaynanasını eşarbıyla boğmaya çalıştı. Yaşlı kadının yere düşmesini fırsat bilen vicdansız gelin, eşarbını boynuna doladığı kaynanasını, "Seni boğarım" diyerek tehdit etti.

Yaşlı kadının işkenceye maruz kaldığı anları şaşkın gözlerle izleyen mahalleli hiçbir yardımda bulunmadı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:02
  1. Bursa
  2. CANİ GELİN
  3. kaynanasını döven gelin

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