Sokak ortasında dehşet anları: Yanına çağırıp 5 yerinden bıçakladı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma, ikili ayrıldıktan sonra bitmedi. Arkadaşını arayıp çağıran şüpheli, yanına gelen arkadaşına bir anda bıçakla saldırarak ağır yaraladı.

Olay, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2544 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı otelde çalışan Nurullah A. ve Fırat C.H. isimli iki arkadaş, Örnek Mahallesi’nde bulunan lokantada birlikte yemek yiyip alkol aldı. Alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, Nurullah A. Yayla Mahallesi’ndeki evine, Fırat C. H. ise Hatipler Mahallesi’ndeki otel lojmanına gitti. Kısa süre sonra Nurullah A.’yı telefon arayan Fırat C. H., Yayla Mahallesi 2544 Sokakta bulunan Yayla Mahallesi Muhtarlığının önüne gelmesini söyledi.

Evinden çıkan Nurullah A. birlikte mesai yaptığı arkadaşının tarif ettiği yere geldiğinde, Fırat C.H.’nin saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Fırat C.H. yanında getirdiği bıçakla bir anda saldırmaya başladığı Nurullah A’yı 5 yerinden bıçakladı. Boğuşma sırasında kaşından ve yüzünden yaralanan Fırat C.H. muhtarlık önündeki banka otururken, sırt, kol ve yüzünden aldığı 5 bıçak darbesi ile yaralanan Nurullah A. ise sürünerek muhtarlık karşısındaki marketin önüne kadar gitti. Kavga seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler 2 yaralıya da müdahalede bulundu.

Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nurullah A. ve boğuşma sırasında aldığı darbelerle hafif yaralanan Fırat C.H. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Fırat C. H.’nin arkadaşını çağırdığı muhtarlık önüne gelmesi ile birlikte Nurullah A.’ya "Yanına kalacak mı sanıyordun" diyerek saldırması ve aralarında yaşanan boğuşma anları yer aldı. Görüntülerde ayrıca kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin iki arkadaşı ayırması ve ardından polis ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi yer aldı.

