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Sokak lambası yüzünden akıma kapılan genç için yardım kampanyası

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, iş yerinin önünde biriken yağmur suyunu temizlerken elektrik akımına kapılan genç için yardım kampanyası başlatıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:13
Sokak lambası yüzünden akıma kapılan genç için yardım kampanyası

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, iş yerinin önünde biriken yağmur suyunu temizlerken elektrik akımına kapılan genç için yardım kampanyası başlatıldı.


Yaz sezonu başında Maşatlık bölgesinde bulunan işyeri önündeki bakımsız aydınlatma direği yüzünden elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Niyazi Algıç’ın (30) tedavi harcamalarının karşılanabilmesi için Erdek’te yardım kampanyası başlatıldı. Aile Çay Bahçesi işletmecisi Melih Beycan’ın organizasyonuyla gerçekleştirilecek yardım kampanyası 1 gün sürecek. 17 Eylül 2019 Salı günü iş yerinde toplanan bütün hasılat yaralı gencin hastane masrafları için harcanacak.


Elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanan ve maddi imkansızlıklar sebebiyle mağduriyet yaşayan talihsiz genç için başlatma kararı aldıkları yardım kampanyası hakkında konuşan Melih Beycan, sadece Niyazi Algıç’ın değil, kim olursa olsun böyle çaresiz bir duruma düşmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Yardım kampanyasına ilçe halkının desteklerini esirgemeyeceğine inandığını belirten Beycan, “Elektrik akımına kapılarak talihsiz bir şekilde yaralanan kardeşimizin tedavisi Bandırma Devlet Hastanesinde bir süre devam etmişti. Daha sonra tedavisinin devamı için Bursa’da özel bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bursa’daki tedavi harcamalarının karşılanabilmesi için bizler de yardımcı olmak istedik” şeklinde konuştu.


Beycan, "17 Eylül Salı günü çay bahçesine gelen müşterilerimiz yiyip içtikleri için ödeyecekleri paraları kurulacak şeffaf bir bağış sandığına atacaklar. Sandıkta toplanan bu paralar gece 22.00’de sosyal paylaşım sitesinden canlı yayınlanmak üzere çay bahçesinde bulunan vatandaşların huzurunda sayılıp, mağdur olan Niyazi Algıç adına bankada yardım hesabı açılarak yatırılacak" dedi.


Çay bahçesinde çalışan personel de o günkü yevmiyelerini yardım kampanyasına bağışlayacaklarını açıkladılar.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:13
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