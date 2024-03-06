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Gündem Sokak köpeklerinin çocuklara saldırı anı kamerada!
Gündem

Sokak köpeklerinin çocuklara saldırı anı kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 20:00:00 - 2024-03-06 20:31:28

Ankara’da evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuklarının korku dolu anları kameraya yansıdı.

Başıboş köpekler, toplum huzurunu tehdit etmeyi sürdürüyor. 

Sözde hayvanseverlerin çözüm karşısında diretmesi sebebiyle başıboş kalan sokak köpekleri en çok da çocuklara zarar veriyor.

Yaşadıkları korku kamerada!

4 Mart günü Ankara'nın Mamak ilçesinde de başıboş sokak köpekleri, 10 yaşındaki Beray Akın ile aynı yaştaki arkadaşına saldırdı. O esnada telefonuyla çevreyi video kaydına alan kız çocuklarının yaşadığı korku anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukların köpeklerin saldırısından korunmak için attıkları çığlıklar ise muhtemel bir felaketin önüne geçti. Olaydan sonra kızının gündelik hayatında sıkıntılar çektiğini dile getiren anne Rabia Akın, mahallerinde son zamanda çok fazla sahipsiz köpek dolaştığını söyledi.

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