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Sokak köpeklerinden okul çıkışı dehşet! 1 öğrenci hayatını kaybetti

Kayseri'de okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti,bir öğrenci ise yaralandı.

04 Ocak 2019 Cuma 18:46
Sokak köpeklerinden okul çıkışı dehşet! 1 öğrenci hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Keklikdağı Tepesi mevkiinde Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi M.Ö. ile arkadaşı H.A.T.'ye sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrasında 14 yaşındaki M.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı H.A.T. yaralandı. H.A.T. vatandaşların haber vermesi sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hayatını kaybeden M.Ö.'nün cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında morga kaldırıldı. 

Bir vatandaş ise, "Bize telefon geldi. Duyduğumuza göre köpekler saldırmış. Çocuklar 4 kişiymiş. Köpekler saldırınca ikisi kaçmış diğer ikisine de köpekler saldırmış" diyerek olayı anlattı. 

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. 

 

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:46
  1. Kayseri
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. sokak köpeği saldırısı
  4. sokak köpekleri
  5. Hacılar
  6. Kayseri Şehir Hastanesi
  7. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

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