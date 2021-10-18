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Yerel Sokak köpekleri vatandaşlardan sonra 300 bin TL'lik tayı parçaladı
Yerel

Sokak köpekleri vatandaşlardan sonra 300 bin TL'lik tayı parçaladı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yaşayan vatandaşlar saldırgan sokak köpekleri yüzünden tedirginlik yaşıyor. Çok sayıda vatandaşın köpekler tarafından ısırılmasından sonra son olarak 300 bin liralık tay köpek saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi. 100 bin liralık başka bir tay ise ağır yaralı olarak köpek saldırısından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:55:00 -
Sokak köpekleri vatandaşlardan sonra 300 bin TL'lik tayı parçaladı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar, bugünlerde köpek saldırısı ile karşı karşıya kalıyor. Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı.

Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı. Çiftlik sahipleri gruplar halinde gezen köpeklere karşı nasıl bir önlem alacaklarını şaşırdı. Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Köpeklerin ilçe merkezinde de çok sayıda vatandaşı ısırdıkları öğrenildi. Şehir merkezinde vatandaşlarında tedirgin gezmesine neden olan köpeklerin özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğu öğrenildi.

İlçe merkezinde saldırıya uğrayan çok sayıda vatandaş ise sosyal medyalarından duruma tepki göstererek, Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu. Köpekler için çözüm isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, bir barınak istediklerini yineledi. Okula giden çocukların da köpeklerin saldırıya uğradığını iddia eden vatandaşlar, yetkililerin çözüm bulamamasına tepki gösterdiler.

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