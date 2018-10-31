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Sokak köpeğinin getirdiği erkek bebeğin otopsisi tamamlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir sokak köpeğinin ağzıyla tutarak getirdiği tespit edilen erkek bebek cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:51
Sokak köpeğinin getirdiği erkek bebeğin otopsisi tamamlandı

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde iş yerlerinin çöplerini temizleyen belediyenin temizlik işçileri, bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı. İşçiler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bir sokak köpeğinin, bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığı görüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından minik bebeğin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp'ta bebeğin otopsi işlemleri tamamlandı. Otopside, bebeğin göbek bağının kesilmemiş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, henüz kurumdan cenazesi teslim alınmayan bebeğin doğumdan hemen sonra terk edildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:51
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Söke
  4. Erkek bebek cesedi
  5. otopsi

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