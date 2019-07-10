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Sokak köpeğine domuz kurşunu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir sokak köpeği, domuz kurşunuyla yakın mesafeden vuruldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
Sokak köpeğine domuz kurşunu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir sokak köpeği, domuz kurşunuyla yakın mesafeden vuruldu. Ağır yaralanan köpek, Manavgat Belediyesi hayvan barınağında ameliyat edildi. Hayati tehlikesi devam eden köpeğe ameliyat ekibi tarafından ’umut’ ismi verildi.


Vatandaşların ihbarını değerlendiren Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileri, Manavgat-Serik sınırında bulunan Çakış Mahallesinde boynundan yaralanmış bir çoban köpeği ile karşılaştı. Köpek, ekipler tarafından barınağa getirildi.Barınakta Veteriner Hekim Osman Coşar ve Tekniker Ebru Özden tarafından ameliyata alınan çoban köpeğinin boynundan 4 adet saçma çıkarılırken, yaralanan bölge tamamen temizlendikten sonra yırtılan kaslar ve deri dikilmek suretiyle ameliyat tamamlandı.


1 saati aşkın bir süre devam eden ameliyatın ardından tedavi süreci başlatılırken, Umut ismi verilen çoban köpeğinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Osman Coşar, köpeğin yakın mesafeden tüfekle vurulduğunu belirterek “Geldiğinde durumu hiçte iyi değildi. Hemen ameliyata aldık. Saçmalar ve yaralı bölge tamamen temizlendi. Yırtılan bölgeler dikilmek suretiyle ameliyatı tamamladık. Şimdi iyileşme sürecini takip edeceğiz. Yaşatmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.


Tekniker Ebru Özden ise bunu yapanların insan olamayacağını belirterek, “Buradaki arkadaşlarımızla birlikte durumunun ağır olması nedeniyle köpeğimize Umut ismini verdik. Umut inanıyorum ki yaşama tutunarak tüm dünyanın umudu olacak. Bizlerde onun hayata tutunması için her şeyi yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
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