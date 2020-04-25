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'Sokak köpeği' dehşeti: 6 küçük çocuğa saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

2020-04-25 17:21:00 -
'Sokak köpeği' dehşeti: 6 küçük çocuğa saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde 13 Nisan günü yaşandı. Sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, sokak köpeği saldırdı.

 

Güçlükle kurtarıldılar

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

3'ünün durumu ağır

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi.

 

Minik Davut 11 gün sonra hayatını kaybetti

Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Davut’un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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Yorumlar

enes

Hayvan hakkı diye diye şehirlerde köpekler çete gibi geziyor.
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Osman güneş

akp icraatları sokaklar it doldu sayelerinde...
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