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Sokak hayvanlarını parçalayıp yiyen kadın suçüstü yakalandı

İstanbul Tuzla'da 2 yıldır sokak hayvanlarını kesip yediği tespit edilen Fatma Ç. isimli kadın, bir köpeği parçalamak üzereyken suçüstü yakalandı.

23 Nisan 2019 Salı 10:35
Sokak hayvanlarını parçalayıp yiyen kadın suçüstü yakalandı

İstanbul Tuzla’da iki yıldır sokak hayvanlarını kesip yiyen Fatma Ç. önceki gün de bir sokak köpeğini kendine kurban seçti. Fatma Ç. sokak köpeğinin boğazına bıçak sapladığı sırada, hayvanın acı çığlıklarını duyan vatandaşlar harekete geçti. Yakalanacağını anlayınca kaçan Fatma Ç., Orhanlı Polis Karakolu ekibi tarafından gözaltına alındı. Kan kaybeden yaralı köpek ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde tedaviye alındı. Fatma Ç. ile birlikte vasisinin de gözaltına alındığı öğrenilirken, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hakim karşısına çıkarılan saldırgan, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. 

Hastaneye sevk

Fatma Ç.’nin akıl sağlığı kontrollerinin yapılması kararıyla 21 günlüğüne hastaneye yatırılacağı bildirildi. Daha önce de kedi, köpek ve kaplumbağa gibi hayvanları katledip yiyen Fatma Ç., bir süredir Tuzla’da korku saçıyordu. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Fatma Ç.’yi sokaklarda elinde bıçakla ne yapacağı belli olmayan bir tehlike olarak niteledi. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı da “Bu, 2016 yılından bu yana yaşanan kaçıncı olay bilmiyoruz ama onlarca vukuatı olduğunu biliyoruz. Sokakta, parkta, okulların bahçelerinde yakaladığı sokak hayvanlarını bıçağını çıkartıp doğramaya başlıyor. Yetkilileri defalarca uyardık” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:35
  1. İstanbul
  2. sokak hayvanları
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