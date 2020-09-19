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Aktüel Sokak hayvanlarını beslemek isteyen kadın darp edildi
Aktüel

Sokak hayvanlarını beslemek isteyen kadın darp edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:20:22 -
Sokak hayvanlarını beslemek isteyen kadın darp edildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de belediyeye ait arazide sokak hayvanlarına mama vermek isteyen bir kadın, iki kişinin saldırısına uğradı.

16 Eylül'de T.M isimli kadın, hayvan beslemesinden rahatsız olan A.A ve N.A ile konuşmak için yanlarına gitti.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba-kız olduğu öğrenilen şahıslar T.M'ye saldırdı. Bu sırada yaşanılan kavga anları çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki kişinin T.M'yi darp ettiği anlar yer alıyor.

A.A. ve N.A, ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.


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