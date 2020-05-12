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Sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs salgını nedeni ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için yayınlanan Sokak Hayvanları Genelgesi doğrultusunda 3 günde bir sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:47:05 -
Sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs salgını nedeni ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için yayınlanan Sokak Hayvanları Genelgesi doğrultusunda 3 günde bir sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı devam ediyor.


Korona virüs salgın hastalığı nedeni ile İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Sokak hayvanları genelgesi doğrultusunda Düzce’de, sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı sürüyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve hayvan sever grupların katılımı ile kent merkezinde beslenme noktalarına sokak hayvanları için su ve mama dağıtımı 3 günde bir yapılıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre çalışmalar aralıksız bir şekilde devam edecek.

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