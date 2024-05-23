Sokak hayvanları üzerinden büyük rant dönüyor! Bu 'mama' varken sorun bitmez

Türkiye’de sahipsiz sokak hayvanları yüzünden son birkaç yılda 105 vatandaşımız hayatını feci şekilde kaybederken, bir milli güvenlik meselesi haline gelen “Başıboş Hayvan Sorunu”nun altında da büyük bir rant çarkı ortaya çıktı. Aralarında Türkiye Hayvanları Koruma Derneği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği, HAÇİKO, Patiliköy ve Hayvanlara Adalet Derneği’nin de olduğu köpek odaklı çok sayıda hayvan derneği ‘bağış’ adı altında yüklü miktarda gelir elde ederken, dün sosyal medyaya yansıyan bir görüntü vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. 278 bin üyesi olan “Patilerin Hikâyesi” adlı oluşum adına “Köpekleri tedavi ettiriyoruz” bahanesiyle sosyal medyadan “sanal dilencilik”le para toplayan Sude Su isimli şahıs, “Kimler bize 1 sadece bir kahve parası göndermek ister” başlığıyla yayınladığı videoda, tek bir çağrıda, 27 milyon 800 bin TL toplanması da dönen rantı ifşa etti.

CHP’de mama seferberliği

Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başıboş köpeklerle ilgili hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu etki analizi raporuna göre son 5 yılda köpek mamasına 84 milyar TL ödendi. Köpek ve kedi maması alımında CHP’li belediyelerin başı çektiği de belirlendi. akit’in kamu ihale platformu e-KAP’tan derlediği verilere göre CHP’li başkanlar koltuğa oturur oturmaz ilk iş olarak içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye bütçesini kırmızı etten imal edilen ve ortalama fiyatı 150 ila 200 TL arasında değişen binlerce tonluk mama ihalelerine yatırdı. Vatandaş et alamazken CHP’li belediye başkanlarının sokak kedileri ve köpekleri için düzenlediği mama ihalelerden bazıları şöyle:

• 31 Mart seçimlerinde MHP’den CHP’ye geçen Kütahya Belediyesi, düzenlediği ihale ile 6 kalemde toplamda 7 milyon 715 bin 500 TL’lik “veteriner malzemeleri ile köpek maması alımı” yaptı.

• Tanju Özcan yönetimindeki CHP’li Bolu Belediyesi 14.05.2024’de yapılan mama ihalesinde, 49 bin 740 kilogram köpek maması, 6 bin 900 kilogram kedi maması ile 6 bin adet kedi köpek konservesi ve 2 bin 200 adet kedi kumu alımı gerçekleştirdi.

• Başkanlığını CHP’li Şükrü Deviren’in yaptığı Gemlik Belediyesi 10.05.2024’de yapılan ihale ile kırmızı et ile hazırlanan 42 bin 525 kg kedi-köpek maması ve bin 400 adet hayvan konservesi aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı da 25.04.2024 tarihli ihalesinde tek kalemde 697 bin 170 TL’lik mama alımı yaptı.

• Şişli Belediye Başkanlığı ise 19.04.20242’de gerçekleşen ihalede, yüzde 25 proteinli 5 bin 250 kg kuzu etli köpek maması, bin 500 kg kuzu etli yavru köpek maması, 25 bin 500 kg tavuklu kedi maması, 3 bin kg tavuklu yavru kedi maması ile 4800 adet sardalya-ton balığı ezme kedi, bin 200 adet kuzu etli ve pirinçli köpek maması satın aldı.

• Antalya’ya bağlı CHP’li Kepez Belediyesi ise 20.03.2024 tarihli ihale ile mamaya 691 bin 820 TL kaynak aktardı.

Süt gitti mama geldi

5 yıllık başkanlığı sırasında eşi Neptün Soyer’in kooperatifine 188 milyon liralık kıyak süt alımı ihalesi paslayan CHP’li Tunç Soyer’in yerine seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ilk iş olarak belediye bütçesini hayvanların hizmetine sundu. 1 Nisan’da gerçekleşen ihale ile mamaya belediye kasasından 1 milyon 953 bin 300 TL ödeme yapıldı.

• CHP’li Tire Belediyesi de vatandaşın 1 milyon 280 bin 820 TL’sini kedi ve köpek mamasına aktardı.

• CHP’li Torbalı Belediyesi ise 31.05.2024’de gerçekleşecek ihale ile 12 bin 500 kilogram köpek maması ile 3 bin 500 kilogram kedi maması almaya hazırlanıyor.