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Sokak hayvanları için mama ve ilaç desteği

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi yapılan Dilsiz Kullar Yasam Merkezi”nde bulunan hayvanlara ilaç ve mama desteği verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:58:57 -
Sokak hayvanları için mama ve ilaç desteği

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi yapılan Dilsiz Kullar Yasam Merkezi”nde bulunan hayvanlara ilaç ve mama desteği verildi.


İlçede sokak hayvanları için inşa edilen Dilsiz Kullar Yasam Merkezi’nde bulunan hayvanlar için Tarım orman Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürü Mustafa Gözel ve Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (Cahide) tarafından beş yüz kilo civarında yem ve mama desteğinde bulundu. Sokakta başı boş gezen ve çevreye zarar verdiği tespit edilen hayvanların barınağı haline gelen yaşam merkezindeki yaralı ve tedavi gereken hayvanlar için de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler Celal Söyler’in desteği ilaç yardımında buluhuldu. Hayvanların tedavisi ve bakımının yapıldığı merkezde isteyenler, ücretsiz olarak beğendiği hayvanı sahiplenebiliyor.

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