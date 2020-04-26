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Aktüel

Sokak ’can dostlara’ emanet

Türkiye genelindeki 31 ilde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen dışarı çıkma kısıtlamasında, caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

2020-04-26 13:54:58 -
Sokak ’can dostlara’ emanet

Türkiye genelindeki 31 ilde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen dışarı çıkma kısıtlamasında, caddeler sokak hayvanlarına kaldı.


Eskişehir’de 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Kısıtlamanın son saatlerine gelinirken, caddelerde sadece sokak hayvanlarının olması güzel görüntüler oluşturdu. Sokaklarda uyuyan ve dolaşan hayvanlar, belediye ekiplerinin ve vatandaşların koymuş oldukları mama ve sularla besleniyor.


Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 23.59 itibariyle sona erecek.

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