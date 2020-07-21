Sokağın sesini engelleyen yeni teknoloji: Gürültü önleyici pencere

Nanyang Technological University'den Singapurlu bilim adamları, uzun çalışmalarının sonucunda gürültü önleyici kulaklıklara benzer gürültü önleyici pencereler üretmeyi başardı. Yeni buluş Gürültü engelleyen pencere, her biri 4,5 santimetre genişliğinde, bir pencerenin içine bağlı çubuklara ızgara şeklinde sabitlenmiş 24 hoparlörden ve pencerenin dışındaki bir mikrofondan oluşuyor. Mikrofon binanın dışında gürültü algıladığı anda hoparlörler anti-gürültü yaymaya başlıyor. Bu anti-gürültü, dışarıdan gelen sesleri kesiyor ve pencere açık olsa bile odaya giren gürültü kirliliğinin hacmini azaltıyor.

Cihazı test etmek için araştırmacılar, 1 metrekare büyüklüğünde iki panelli bir sürgülü pencereye yerleştirdiler ve 2 metre uzaklıktaki bir hoparlörden yol, tren ve uçak sesleri gibi seslerin kayıtlarını açtılar. Odanın içinde 18 mikrofon kullanarak, cihazın, 500 hertz'in üzerinde frekansa sahip sesler için sesi yaklaşık yarı yarıya azalttığını keşfettiler. Pencereler, tamamen kapalı tek camlı bir pencerenin sağlayacağı akustik yalıtımdan daha iyi performans gösterdi.