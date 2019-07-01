Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor

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İstanbul Karaköy'de Arap Camii'nin yanında Galata Mahkemesi sokakta bulunan 'Mahkeme Lokantası' isimli mekanın akşam saat 18:00'dan itibaren sokağı kapatarak masaları sokağa yerleştirip, sokağa badigartlar dikerek insanların geçişini engelleyip içkili alem yaptığı iddia edildi.

Sokaktan geçişe izin verilmiyor iddiası

Tarihi Arap Camii'nin yanında bulunan sokağın içkili mekan tarafından kapatılarak vatandaşların akşam namazına geçişine izin verilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili daha önce de CİMER üzerinden şikayet aldıklarına belirten İşletme Müdürü Hale Sağlam, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, şikayet eden esnafların gündüz bu mekanda yemek yediğini ve sokaktan vatandaşların geçişine yönelik herhangi bir engelleme yapılmadığını söyledi.



'Ruhsatlı işletmeyiz, İçki servisi vermeye hakkımız var'

Sokaktan Arap Camii'ne geçişin çok rahat olduğunu belirten İşletme Müdürü Sağlam, "Biz yolu kapatmıyoruz. İnsanların Arap Camii'ne geçişi çok rahat. Badigartımız müşterilerimizin tinerciler tarafından rahatsız edilmesini engellemek için var, vatandaşlara yönelik bir engelleme yok. Biz turizm ruhsatlı bir işletmeyiz, içki servisi vermeye bizim hakkımız var. Belediyeler tarafından verilen bu belgeye sahibiz. Ayrıca işgaliye harcımızı da düzenli olarak ödüyoruz. " dedi.



'Konunun çözümüne işletme sahibi karar verir'

Şikayetlerin bitmemesi ve buradaki sorunun nasıl çözüme kavuşacağına yönelik soruya konunun kendisini aştığını ifade eden Sağlam, "Konunun çözümü beni aşan bir konu ona işletme sahibimiz Selim Akgül karar verir. " dedi.