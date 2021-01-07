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Gündem Sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?
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Sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Kasım’da yapılan Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamış, bu kapsamda; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında hafta sonu ise tam olarak sokak kısıtlamasının olacağını açıklamıştı. O günden bu yana sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Kısıtlamardan sonra günlük korona vakalarında çok ciddi düşüşler söz konusu oldu. Peki sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zama kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 10:23:00 - 2021-01-07 10:24:42
Sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım’da yaptığı açıklamayla koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler açıkladı. Bu kapsamda; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi. Korona kısıtlamasının ne derece salgında önemli bir etkiye sahip olduğu günlük koronavirüs tablosunda gözler önüne serilmekte. 30 Kasım’da günlük korona vakaların 31 bini bulurken 6 Ocak itibariyle günlük vaka sayıları 13 bine kadar geriledi. Tam da burada kısıtlamaların devam edip etmeyeceği, sokağa çıkma yasaklarının daha ne kadar devam edeceği de merak edilmeye başladı.

Sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" dedi.

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamaların ne zaman kalkması gerektiğine ilişkin olarak da “Aşılama başlasın, bir doz yapılsın, biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" diye konuştu.

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