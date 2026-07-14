15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

Anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte etkinlik yapmak istediklerini dile getiren Aşgın, şunları kaydetti: "Çünkü vatan, millet, bayrak gibi değerlerimizi en iyi şehitlikte hissedebiliriz. İrade bizim, gençlik bizimse 'Gençlerimizi ve geleceğimizi nasıl ihya edebiliriz?' diye düşündük ve bu güzel fikir ortaya çıktı. Kur'an okumayı öğrenmiş 600 yavrumuzla çok kısa süre içinde, 60 saniyede Çorum'un en mübarek yerlerinden birinde, şehitlikte buluşmak, herkese birer sayfa vermek suretiyle 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'i bir dakikada hatmetmek istedik. Buradaki Çorum'un en büyük Türk bayrağının gölgesinde, 19 şehidimizin manevi huzurunda, minaremizin dibinde bürokrasimizle, Diyanet mensuplarımızla yavrularımız buluştu ve 1 dakika içinde Rabb'imize hamdolsun ki hatmimizi yaptık."