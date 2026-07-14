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15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

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15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

Çorum’da yaz Kur’an kurslarına katılan 600 öğrenci, Kur’an-ı Kerim’i paylaşarak kendilerine ayrılan bölümleri eş zamanlı okudu. Etkinlikte, tüm sayfaların tamamlanmasıyla 60 saniye içinde hatim gerçekleştirildi.

#1
Foto - 15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için "60 Saniyede 600 Çocuk ile Kur'an-ı Kerim Hatmi" etkinliği düzenlendi.

#2
Foto - 15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

Çorum Şehitliği'ndeki etkinlikte, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 çocuk, kendileri için belirlenen Kur'an sayfalarını aynı anda okudu. Çocuklar, bir dakikada okumayı tamamladı.

#3
Foto - 15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de çocuklarla Kur'an okudu.

#4
Foto - 15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

Etkinliğin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, hatim duasını yaptı. Vali Çalgan ve beraberindekiler, ardından şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.

#5
Foto - 15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

Belediye Başkanı Aşgın, gazetecilere, 15 Temmuz'un terör örgütü FETÖ'nün büyük darbe aldığı, halkın kahramanlık destanı yazdığı bir gün olduğunu söyledi.

#6
Foto - 15 Temmuz şehitleri dualarla anılıyor: 600 çocukla 60 saniyede hatim

Anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte etkinlik yapmak istediklerini dile getiren Aşgın, şunları kaydetti: "Çünkü vatan, millet, bayrak gibi değerlerimizi en iyi şehitlikte hissedebiliriz. İrade bizim, gençlik bizimse 'Gençlerimizi ve geleceğimizi nasıl ihya edebiliriz?' diye düşündük ve bu güzel fikir ortaya çıktı. Kur'an okumayı öğrenmiş 600 yavrumuzla çok kısa süre içinde, 60 saniyede Çorum'un en mübarek yerlerinden birinde, şehitlikte buluşmak, herkese birer sayfa vermek suretiyle 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'i bir dakikada hatmetmek istedik. Buradaki Çorum'un en büyük Türk bayrağının gölgesinde, 19 şehidimizin manevi huzurunda, minaremizin dibinde bürokrasimizle, Diyanet mensuplarımızla yavrularımız buluştu ve 1 dakika içinde Rabb'imize hamdolsun ki hatmimizi yaptık."

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