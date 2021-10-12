Mart 2020’den bu yana Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Geride bıraktığımız temmuz ayına kadar ülkemizde pek çok alanda kısıtlamalar uygulandı. 1 Temmuz 2021 itibariyle kısıtlamalar kaldırıldı. 6 Eylül 2021’de ise bazı alanlara girişte PCR zorunluluğu uygulanmaya başladı. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

Sokağa çıkma yasakları gelir mi? Hafta sonu yasakları olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurallara uyarak normal hayatın sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Bakan Koca, paylaşımında “Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer” ifadelerini kullandı.