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Yaşam Sokağa çıkma yasakları gelir mi? Hafta sonu yasakları olacak mı?
Yaşam

Sokağa çıkma yasakları gelir mi? Hafta sonu yasakları olacak mı?

Korona yasakları geri döner mi? Türkiye’de uygulanan koronavirüs kısıtlamaları 1 Temmuz’da kaldırıldı ve normalleşme adımları atıldı. Son dönemde artan vakalar sebebiyle pek çok kişi kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceğini araştırıyor. Peki, korona yasakları yeniden olur mu? Hafta sonu yasakları kışın başlar mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:30:00 -
Sokağa çıkma yasakları gelir mi? Hafta sonu yasakları olacak mı?

Mart 2020’den bu yana Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Geride bıraktığımız temmuz ayına kadar ülkemizde pek çok alanda kısıtlamalar uygulandı. 1 Temmuz 2021 itibariyle kısıtlamalar kaldırıldı. 6 Eylül 2021’de ise bazı alanlara girişte PCR zorunluluğu uygulanmaya başladı. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

Sokağa çıkma yasakları gelir mi? Hafta sonu yasakları olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurallara uyarak normal hayatın sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Bakan Koca, paylaşımında “Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer” ifadelerini kullandı.

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