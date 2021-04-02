Sokağa çıkma yasağında kargo gelir mi?
Cumartesi günü kargolar gelir mi? Çok yüksek riskli yani kırmızı risk grubundaki 58 ilde hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı. Bu sebeple pek çok kişi hafta sonu kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, hafta sonu kargo gelir mi? Cumartesi günü kargo teslim edilir mi?
Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargo gelir mi?
Sokağa çıkma yasağında kargo gelir mi?
Çok yüksek riskli illerde cuma akşamları 21.00’de başlayan yasak pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Yüksek riskli illerde ise cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri yasak uygulanıyor. Kargo çalışanları ise kısıtlamadan muaf. Bu sebeple cumartesi günleri kargo şirketleri teslimatlarını gerçekleştiriyor.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller: Şırnak
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak