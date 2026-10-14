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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü uyarısı: Bu yanlıştan dönün
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Ali Karahasanoğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü uyarısı: Bu yanlıştan dönün

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü uyarısı: Bu yanlıştan dönün

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına sert tepki göstererek, Türkiye’nin 28 Şubat döneminde yaşadığı acıları hatırlattı. Karahasanoğlu, uygulamanın dindar kesimleri İran’a yakınlaştırma riski taşıdığı uyarısında bulunarak Azerbaycan yönetimine, “Yol yakınken bu yanlıştan dönünüz” çağrısı yaptı.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Azerbaycan'daki başörtüsü tartışmalarını kaleme aldığı yazısında, şehit ve gazi ailelerinin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti.

Türkiye'de başörtüsü yasağının yıllar süren mücadele sonucunda kaldırıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, Azerbaycan'ın aynı tecrübeyi yaşamaması gerektiğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yasağa karşı açıklama yapmasını hatırlatan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev arasındaki yakınlığın eleştiriye engel olmaması gerektiğini kaydetti.

Karahasanoğlu ayrıca başörtüsü yasağının İran'ın etkisini azaltmak yerine ters sonuç doğurabileceğini belirterek, “Bu ilişki, başörtü yasağında Aliyev’i eleştirmemeyi değil; tam aksine uyarımızı yapmamızı gerektirir. Kardeşçe... Bağcıyı dövmek için değil, üzüm yemek için” ifadelerini kullandı.

30 Ekim'de Ankara'da yapılması planlanan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesine de dikkat çeken Karahasanoğlu, Azerbaycan yönetimine çağrısını “Yol yakın iken bu yanlıştan dönünüz. Bir daha da aklınıza bile getirmeyiniz” sözleriyle yineledi.

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