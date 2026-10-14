Türkiye’den Fransa’ya gidecekler dikkat! Vizede yeni dönem başlıyor

Fransa, Türkiye’den yapılacak kısa süreli Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor.

France-Visas'ta yer alan bilgilere göre yeni uygulama 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Değişiklik özellikle turistik seyahat ve özel ziyaret amacıyla Fransa vizesine başvuracak kişileri kapsıyor.

DOĞRUDAN RANDEVU DÖNEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni sistemde başvuru sahipleri uygun bir günü seçerek doğrudan randevu almak yerine, yetkili aracı kurum VFS Global üzerinden bekleme listesine kaydolacak.

Randevular daha sonra sistem üzerinden tahsis edilecek.

Başvuru sahiplerinin hangi bekleme listesine alınacağını ise daha önce aldıkları Schengen vizelerinin geçmişi belirleyecek.

İKİ AYRI LİSTE OLUŞTURULACAK

Yeni uygulamada başvurular iki ana grupta değerlendirilecek.

Daha önce Schengen vizesi alan ve son vizesinin geçerlilik süresi son iki yıl içerisinde sona erenler birinci bekleme listesine kaydedilecek.

İlk kez Schengen vizesine başvuracak kişiler ile önceki vizelerinin geçerlilik süresi iki yıldan daha önce sona erenler ise ikinci bekleme listesinde yer alacak.

Böylece randevu sürecinde başvuru sahibinin vize geçmişi doğrudan belirleyici hale gelecek.

TIR ŞOFÖRLERİNE AYRI LİSTE

Yeni sistemde uluslararası taşımacılık sektörüne yönelik de özel bir düzenlemeye gidilecek.

Ankara’dan başvuru yapan uluslararası taşımacılıkta görevli tır şoförleri için ayrı bir bekleme listesi oluşturulacak.

Yeni düzenlemenin kapsamına girmeyen diğer vize türlerinde ise mevcut randevu uygulaması devam edecek.

RANDEVU GELİNCE 3 GÜNE DİKKAT

Fransa vizesi almak isteyenlerin ilk olarak France-Visas üzerinden vize başvuru formunu doldurmaları gerekecek.

Başvuru sahibi daha sonra VFS Global sistemine yönlendirilerek seyahat amacı ve geçmiş vize durumuna uygun kategoriden bekleme listesine kaydolacak.

Randevu tarihi tahsis edildiğinde başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirim yapılacak.

Bu noktada kritik bir süre başlayacak. Başvuru sahibinin randevunun tahsis edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde çevrim içi hizmet bedelini ödeyerek randevuyu onaylaması gerekecek.

Belirlenen süre içerisinde onay işlemi yapılmazsa randevu otomatik olarak iptal edilecek.

4 ŞEHİRDE BAŞVURU ALINIYOR

Türkiye'deki Fransa vizesi başvuruları VFS Global'in İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep merkezlerinden kabul ediliyor.

Vize verilip verilmemesine ilişkin nihai karar ise aracı kurum tarafından değil, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından veriliyor.

SEYAHAT PLANLAYANLARA “ERKEN BAŞVURU” UYARISI

Fransız makamları, yoğunluğa bağlı olarak kısa süreli vize başvurularında randevu bekleme süresinin birkaç haftaya ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

Seyahatten en az 15 gün önce başvuru yapılması gerektiği belirtilirken, yeni bekleme listesi sistemi ve olası yoğunluk nedeniyle Fransa'ya seyahat planlayanların işlemlerini mümkün olduğunca erken başlatmaları önem taşıyor.