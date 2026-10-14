İmamlardan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına '28 Şubat'lı tepki: Biz bu filmi daha önce gördük!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyanet-Sen Aydın Şubesi’nin 6. 0lağan genel kurulu yapıldı. Sendika üyesi imamların yoğun ilgi gösterdiği seçimlere tek aday olarak giren mevcut başkan Süleyman Marankoz güven tazelerken imamlardan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına tepki geldi. Başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarından çıkarılması olaylarının 28 Şubat’ı hatırlattığının altı çizildi.
Diyanet-Sen Aydın Şubesi’nin 6. 0lağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimler, Aydın-Muğla yolu üzerinde bulunan bir tesiste gerçekleştirildi. Memur-Sen’e bağlı sendika başkanlarının yoğun katılım gösterdiği kongrede konuşan Diyanet-Sen Aydın Şube Başkanı Süleyman Marankoz, sendika olarak yalnızca özlük hakları ve çalışma hayatındaki sıkıntılarla değil haksızlık karşısında mücadele ederek hizmet verdiklerini söyledi.
Konuşmasında üyelere ve din görevlilerine de seslenen Marankoz, "Gücünü sadece üye sayısından değil samimiyetten alan bir sendikayız. Bu çerçevede herkes ziyaretlere ve gönül alma programlarına ağırlık vermelidir. Yarınlarımızın birlik ve beraberlik içinde daha güçlü olacağına inanıyorum" diye konuştu.
ALLAH’IN EMRİNE YASAK OLUR MU?
Tek adayla gidilen seçimde mevcut başkan Süleyman Marankoz güven tazeledi.
Sendika üyesi imamların gündeminde Azerbaycan’da yaşanan başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarından çıkarılması olayları da vardı. Yaşananların Türkiye’de 28 Şubat’ta yaşananları andırdığına dikkat çekilen açıklamada Allah’ın emri olan başörtüsü yasağının endişe verici boyutlara ulaştığı bu kapsamda girişimlerde bulunulması gerektiği belirtildi.
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