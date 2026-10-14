Sütçü İmam Üniversitesinden atılım! Kuş görünümlü roket-dron tescillendi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) hazırlanan "Kuş Görünümlü Kanatlı Kamikaze Roket Dron" tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumunca ulusal patentle tescillendi. KSÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Safa Kamer: "Roketi gerçek hayatta, gerçek bir kuş boyutlarında, dünyada görebileceğiniz en büyük kuşlardan birinin, örneğin bir kartalın veya doğanın boyutlarında tasarlamayı düşünüyoruz" dedi.