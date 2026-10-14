Sütçü İmam Üniversitesinden atılım! Kuş görünümlü roket-dron tescillendi

Üniversitede bu amaçla ekip oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Kamer, gerçek boyutlu modelin ölçülerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Bu roketi gerçek hayatta, gerçek bir kuş boyutlarında, dünyada görebileceğiniz en büyük kuşlardan birinin, örneğin bir kartalın veya doğanın boyutlarında tasarlamayı düşünüyoruz. Roket boyutu yaklaşık bir metre, kanatları açıldığında ise iki metre olacak şekilde kuşa benzeyen bir tasarım ortaya koyup bunu çalıştıracağız."