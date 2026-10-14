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Gündem Halk TV'ye kayyum atandı
Gündem

Halk TV'ye kayyum atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Halk TV'ye kayyum atandı

Patronu firari olan Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde polis ekipleri girdi. Kanala kayyum atanırken televizyon yayını da durduruldu.

Patronu firari olan Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde polis ekipleri girdi. Kanala kayyum atanırken televizyon yayını da durduruldu.

Halk TV’nin İstanbul’daki merkezine sabah saatlerinde polis baskını yapıldı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

KAYYUM ATANDI, YAYIN DURDURULDU

Polis ekiplerinin Halk TV binasına girmesinin ardından yaşanan gelişmeleri kanalın programcılarından Deniz Bayramoğlu aktardı.

Bayramoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyum heyeti başkanıyla yayının devam etmesi için yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Halk TV Genel Yayın Yönermeni Suat Toktaş kayyum heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını durduruldu." dedi.

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Yorumlar

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Çok güzel

Yorum

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