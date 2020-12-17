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Yaşam Sokağa çıkma yasağına uymayanlar kaç TL ceza ödüyor?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar kaç TL ceza ödüyor?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile çerçevesi belirlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Alınan karara göre uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara da para cezası uygulanıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağına uymayanlar kaç TL ceza ödüyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:08:00 -
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar kaç TL ceza ödüyor?

Sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası nedir? İşte, merak edip araştıranlar için sokağa çıkma yasağı cezası...

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar kaç TL ceza ödüyor?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

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