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Aktüel

Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza

Samsun’un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza yazıldı.

2020-04-20 16:58:30 -
Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza

Samsun’un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza yazıldı.


18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 23 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten kişi başı 789 lira olmak üzere toplam 18 bin 147 lira idari yaptırım uygulandı.


Ayrıca salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 3 şahıs hakkında TCK’nın 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

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