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Aktüel

Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişiye 63 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişiye toplamda 63 bin lira ceza kesti.

2020-04-17 19:29:44 -
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişiye 63 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 20 kişiye toplamda 63 bin lira ceza kesti.



Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve mahalle bekçilerinin de katılımıyla dışarı çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin kurallara uymadığını tespit etti. Yirmi kişiye tek tek 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 63 bin lira ceza kesilirken, yaşı tutmayan çocuklar da polis ekiplerince evlerine götürüldü.

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