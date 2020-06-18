Sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Bu hafta sokağa çıkma yasağı olur mu? Koronavirüs vaka sayısındaki artışın yanı sıra hafta sonu yapılacak LGS öncesinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını araştırıyor. Milyonlarca kişi “Sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Hangi günler sokağa çıkma yasağı var?” , “Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?” , “Sokağa çıkma yasağının olacağı günler?” , “LGS günü sokağa çıkma yasağı var mı?” , “YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Hafta sonu hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var?” konularını araştırıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bazı şehirlerde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu haftada bur uygulamanın olup olmayacağı merak konusu. İşte, detaylar.
Sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?
İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağını açıkladı.
YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.
Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.