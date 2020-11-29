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Gündem Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?
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Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri Bakanlığı 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı kaçta sona erecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 00:20:00 -
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz haftadan itibaren Türkiye’de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylarını içeren genelge ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Son dakika haberine göre; Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 20.00'den itibaren başladı. 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu akşam saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde şoke eden görüntüler yaşandı. Özellikle İstanbul'da insanlar kısıtlama öncesi sokağa akın ettiler.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Eminönü ve Karaköy'de yoğunluk yaşandı. Galata Köprüsü ise hem balıkçılar hem de vatandaşlarla dolup taştı. Özellikle balıkçıların yoğun olarak bulunduğu köprü üzerinde maske kuralına uyulmadığı ve açık alanda sigara içildiği görüldü.

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